Travaux nocturnes de 21 h à 6 h du matin du lundi au jeudi à hauteur de Maxéville sur l’A31 ! Menés par la Direction interdépartementale des routes Est sous la responsabilité de la Région Grand Est, ils devraient durer jusqu’au 9 septembre.

Aucune déviation n’est mise en œuvre. Dans le sens Metz-Nancy, la voie de gauche est entièrement neutralisée entraînant une circulation sur une seule voie. Dans le sens Nancy-Metz, un basculement sur le sens inverse avec une circulation sur une seule voie est mis en œuvre.