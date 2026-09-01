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Des travaux de nuit jusqu’au 9 septembre sur l’A31 à hauteur de Maxéville

L’A31 à hauteur de Maxéville fait l’objet, depuis la fin août du lundi au jeudi, de travaux de nuit pour remplacer des joints de chaussée. Objectif : améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures. Date de fin prévue : le 9 septembre. 

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© E.Varrier. L’A31 à hauteur de Maxéville fait l’objet de travaux de nuit jusqu’au 9 septembre.

© E.Varrier. L’A31 à hauteur de Maxéville fait l’objet de travaux de nuit jusqu’au 9 septembre.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 1 septembre 2026 - Mis à jour le 1 septembre 2026

Travaux nocturnes de 21 h à 6 h du matin du lundi au jeudi à hauteur de Maxéville sur l’A31 ! Menés par la Direction interdépartementale des routes Est sous la responsabilité de la Région Grand Est, ils devraient durer jusqu’au 9 septembre. 

Aucune déviation n’est mise en œuvre. Dans le sens Metz-Nancy, la voie de gauche est entièrement neutralisée entraînant une circulation sur une seule voie. Dans le sens Nancy-Metz, un basculement sur le sens inverse avec une circulation sur une seule voie est mis en œuvre. 