La première pierre du futur bâtiment technologique a été posée au Technoparc Futura, à Béthune, à proximité de la Faculté des sciences appliquées, de l’IUT et de l’École d’ingénieurs de l’Artois.

Dédiée à l’environnement et à l’efficacité énergétique, la plateforme TECH3E disposera dans quelques mois d’un bâtiment de près de 1 700 m2, représentant un investissement total de 7,62 millions d’euros, financé notamment par l’État dans le cadre du CPER (Contrat de Plan Etat-Région), la Région Hauts-de-France et l’Université d’Artois.

Au cœur de la transition industrielle

Le futur site de recherche accueillera de nouveaux équipements de pointe en lien avec les activités des trois laboratoires fondateurs, à savoir le laboratoire systèmes électrotechniques et environnement, le laboratoire de génie civil et géo-environnement et le laboratoire de génie informatique et d’automatique de l’Artois. Initiée en 2016 et officiellement structurée en 2021, la plateforme a connu plusieurs retards, liés notamment à des contraintes administratives, à la crise sanitaire et à une réévaluation du projet. Le chantier, lancé au printemps dernier, avance désormais conformément au calendrier prévu.

Pour Anne Daguet-Gagey, présidente de l’Université d’Artois, «ce nouveau bâtiment donnera à nos chercheurs, à nos étudiants et aux entreprises des moyens supplémentaires pour imaginer et développer les solutions aux grands défis environnementaux et énergétiques». Et d’ajouter : «Résultat d’un partenariat exemplaire entre l’Université, l’État, la Région et les collectivités locales, le projet démontre que lorsque les acteurs d’un territoire conjuguent leurs compétences, ils peuvent faire émerger des équipements structurants et préparer l’avenir».

TECH3E s’inscrit ainsi pleinement dans la dynamique de transformation industrielle et énergétique du territoire, comme l’a souligné Olivier Gacquerre, président de la CABBALR. «Dans une période où notre industrie se transforme profondément, nous avons besoin de rapprocher encore davantage la recherche, l’innovation et les entreprises pour créer de l’emploi et réussir la réindustrialisation. Et TECH3E sera un formidable outil pour lever les freins à l’innovation et accompagner la décarbonation de notre économie, une nouvelle pièce maîtresse de cette stratégie».



