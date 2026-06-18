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Une saison estivale entre gastronomie et artisanat à Mâcon

La Ville de Mâcon relance son marché gourmand et artisanal en nocturne pour une 5e édition programmée le mercredi 1er juillet. L’événement marquera le lancement de la saison estivale avec une large offre de produits locaux, d’artisanat et d’animations en plein cœur de la ville.

© Ville de Mâcon.

© Ville de Mâcon.

Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026

Le rendez-vous se déroulera dans le centre de Mâcon entre 15h et 22h. Près de 35 exposants y seront installés, réunissant artisans, créateurs, producteurs et commerçants. Plusieurs espaces emblématiques accueilleront les stands, notamment les places Saint-Pierre, Saint-Nizier et le parvis des Halles.

Les visiteurs pourront y découvrir une diversité de produits alimentaires et artisanaux. Miel, bières locales, créations textiles, savons ou bougies figureront parmi les propositions. Des points de restauration à emporter compléteront l’offre, avec une mise en avant des savoir-faire du territoire. L’objectif est de valoriser la production locale tout en favorisant la circulation dans le centre-ville.

Musique, ateliers et ambiance festive

La programmation inclut plusieurs animations réparties sur l’après-midi et la soirée. Le groupe Journeyman Solo assurera une performance musicale entre 19h et 21h. En parallèle, la formation Bandas Crescendo déambulera à plusieurs reprises dans les rues entre 16h et 21h30, créant une ambiance sonore continue.

Des activités complémentaires seront également proposées au public. Un espace de jeux en bois sera accessible à tous les âges, ainsi qu’un atelier maquillage mis en place par la municipalité. L’ensemble vise à renforcer l’aspect convivial de la manifestation et à attirer un public familial.

Pour tout renseignement, la Mission commerce de la Ville reste joignable au 03 85 39 71 72.