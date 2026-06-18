Une saison estivale entre gastronomie et artisanat à Mâcon

Le rendez-vous se déroulera dans le centre de Mâcon entre 15h et 22h. Près de 35 exposants y seront installés, réunissant artisans, créateurs, producteurs et commerçants. Plusieurs espaces emblématiques accueilleront les stands, notamment les places Saint-Pierre, Saint-Nizier et le parvis des Halles.



Les visiteurs pourront y découvrir une diversité de produits alimentaires et artisanaux. Miel, bières locales, créations textiles, savons ou bougies figureront parmi les propositions. Des points de restauration à emporter compléteront l’offre, avec une mise en avant des savoir-faire du territoire. L’objectif est de valoriser la production locale tout en favorisant la circulation dans le centre-ville.

Musique, ateliers et ambiance festive

La programmation inclut plusieurs animations réparties sur l’après-midi et la soirée. Le groupe Journeyman Solo assurera une performance musicale entre 19h et 21h. En parallèle, la formation Bandas Crescendo déambulera à plusieurs reprises dans les rues entre 16h et 21h30, créant une ambiance sonore continue.



Des activités complémentaires seront également proposées au public. Un espace de jeux en bois sera accessible à tous les âges, ainsi qu’un atelier maquillage mis en place par la municipalité. L’ensemble vise à renforcer l’aspect convivial de la manifestation et à attirer un public familial.



Pour tout renseignement, la Mission commerce de la Ville reste joignable au 03 85 39 71 72.