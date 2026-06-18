Tourisme
Wimereux (62) Wimereux (62)
Portrait
Fenêtre sur cour

Wimereux : un lieu, trois concepts

Des mini-lofts de​ vacances, un concept​ store et un bar à​ huîtres : il y a de quoi​ s’émerveiller dans ces​ superbes ex-écuries de​ la villa des Mauriciens,​ rue du Général de Gaulle​ à Wimereux. Rencontre​ avec Marianne​ Frammery et Grégoire​ Staelen.

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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p>À Wimereux, à l’image de la kyrielle de villas Belle époque qui les jouxtent, certaines adresses racontent une histoire. Tel est le cas de Paul et Virginie. À quelques rues de la mer, perpendiculaire à la célèbre rue commerçante Carnot, le lieu est désormais divisé en trois établissements – les minis lofts éponymes (Marianne Frammery), le concept store Datcha, baptisé ainsi pour son architecture russe (Grégoire Staelen) et le bar à huîtres La Bourriche (par Sébastien Cornet). Ici furent installées initialement, à la fin du 19ème siècle, les écuries de la villa des Mauriciens, mitoyenne. «<e.

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