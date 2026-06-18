Wimereux : un lieu, trois concepts

Tourisme
«Le Westminster, un rêve de gosse»
17/06/2026 Marie Boullenger
Le Touquet-Paris-Plage (62)
Des mini-lofts de vacances, un concept store et un bar à huîtres : il y a de quoi s’émerveiller dans ces superbes ex-écuries de la villa des Mauriciens, rue du Général de Gaulle à Wimereux. Rencontre avec Marianne Frammery et Grégoire Staelen.
Un lieu, trois ambiances. © Lena Heleta
Marianne Frammery et Grégoire Staelen. © Lena Heleta
Le concept store Datcha © Lena Heleta
Sébastien Cornet de La Bourriche. © Lena Heleta
Le restaurant de fruits de mer La Bourriche. © Lena Heleta
Les mini-lofts Paul et Virginie. © Lena Heleta
Les mini-lofts Paul et Virginie. © Lena Heleta
La terrasse de la boutique Datcha. © Lena Heleta
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Tourisme
17/06/2026 Aletheia Press
Landrethun-le-Nord (62)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Wimereux avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune