Wimereux : un lieu, trois concepts

Portrait

Des mini-lofts de​ vacances, un concept​ store et un bar à​ huîtres : il y a de quoi​ s’émerveiller dans ces​ superbes ex-écuries de​ la villa des Mauriciens,​ rue du Général de Gaulle​ à Wimereux. Rencontre​ avec Marianne​ Frammery et Grégoire​ Staelen.