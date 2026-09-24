Depuis son ouverture au public, le site permet de découvrir l’histoire de l’exploitation du charbon en Lorraine et de mieux comprendre le quotidien lié à l’activité minière. Pour cet anniversaire, les organisateurs ont prévu plusieurs rendez-vous mêlant visites, rencontres et animations. Pendant quatre jours, les visiteurs pourront participer à différents temps forts : table ronde, fanfare, course de karting, banquet ou encore thé dansant. L’objectif est aussi de réunir plusieurs générations autour de ce patrimoine. Anciens mineurs, familles, habitants et visiteurs pourront se retrouver dans les différents espaces du Parc Explor Wendel.

Une enquête au cœur de la mine

Parmi les rendez-vous proposés, une soirée un peu particulière attend les visiteurs le vendredi 2 octobre. Baptisée « Alerte à la mine : la machine ne répond plus », cette enquête immersive les emmènera dans la salle de la machine d’extraction du puits Wendel 2. Le scénario commence avec Gaston Boulon, un mineur qui a besoin d’aide. Son outil, nécessaire pour terminer son travail, est enfermé dans un coffre impossible à ouvrir sans résoudre plusieurs énigmes.

Seuls ou en équipe, les participants devront chercher des indices, faire preuve de logique et explorer les espaces de la mine pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière ce mystérieux coffre. Une façon de découvrir le site autrement, tout en partageant l’activité en famille ou entre amis.