Dans le cadre de la Semaine de la QVCT, Alcéane a organisé plusieurs rendez-vous destinés à sensibiliser ses collaborateurs aux enjeux de santé et de prévention. La semaine a débuté par des dépistages visuels et posturaux animés par Vincent Poulet, d’Opto Pro-Tech, afin d’alerter sur les conséquences d’une exposition croissante aux écrans dans les environnements professionnels. Une intervention consacrée à la santé mentale, menée par Michael Lavenu de l’Association Vivre et Devenir, a également permis d’aborder les questions liées au bien-être psychologique, à la détection des situations de mal-être et à l’importance du dialogue au sein des organisations. Les collaborateurs ont ensuite participé à plusieurs conférences animées par la naturopathe Christine Schneider Heyer sur les liens entre alimentation, équilibre intestinal, gestion du stress et capacités de concentration. Une autre intervention, conduite par Martial Daubenfeld, était consacrée au sommeil, à son rôle dans la récupération physique et mentale ainsi qu’aux bonnes pratiques favorisant un meilleur équilibre de vie. Enfin, Carole Douglas a sensibilisé les équipes aux risques liés à la sédentarité, en rappelant l’importance du mouvement et des changements de posture pour prévenir les troubles musculo-squelettiques.

La qualité de vie au travail devient un enjeu économique

Longtemps considérée comme une démarche sociale, la qualité de vie au travail s’impose aujourd’hui comme un levier de performance pour les entreprises françaises. Face à la hausse de l’absentéisme, aux difficultés de recrutement et aux enjeux de fidélisation des talents, les employeurs multiplient les investissements dans la prévention, la santé mentale et l’amélioration des conditions de travail. Ces politiques contribuent à réduire les risques professionnels, à renforcer l’engagement des salariés et à améliorer la productivité.