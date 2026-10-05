Amazon recrute 2 700 saisonniers en Hauts-de-France

Pour accompagner le pic d'activité lié aux fêtes de fin d'année, Amazon recrute plus de 9 500 saisonniers en France, dont plus de 2 700 dans les Hauts-de-France. Les postes d’agents logistiques sont disponibles au sein de 4 centres de distribution (Lauwin-Planque, Beauvais, Boves et Senlis), de 3 agences de livraison (Sainghin-en-Mélantois, Avion et Gauchy) et d’un centre de tri (Lauwin-Planque). Les postes à pourvoir couvrent l'ensemble de la chaîne logistique : réception et mise en stock des articles, prélèvement, emballage, expédition et livraison des commandes des clients. Sur l’année écoulée, près de 1 700 personnes ont débuté par une mission saisonnière avant d'être recrutées en CDI.

«Nos recrutements saisonniers sont bien plus qu'un renfort temporaire. Ce sont des portes d'entrée. Près de 1 700 saisonniers ont rejoint nos équipes en CDI l'an dernier - sans condition de diplôme, avec une formation dès le premier jour et de vraies perspectives d'évolution. C'est notre manière de recruter : donner sa chance, puis accompagner» déclare Patrick Labarre, Président d'Amazon France Logistique

Amazon, acteur majeur de l'économie en Hauts-de-France

Depuis 2010, Amazon a investi plus de 6,5 milliards d'euros dans les Hauts-de-France, dont plus de 1 milliard en 2025, et y emploie plus de 7 000 salariés en CDI au sein de ses 8 sites logistiques. Selon Keystone, sur la même période, les investissements d'Amazon dans les Hauts-de-France ont contribué à hauteur de plus de 5 milliards d'euros au PIB régional et ont soutenu plus de 10 000 emplois indirects en 2025.