Api’Week : l’apiculture ouvre ses portes dans le Pas-de-Calais

Visites de ruchers et de mielleries, échanges avec des professionnels, dégustations et ateliers pédagogiques permettront de mieux comprendre les métiers de l’apiculture et les enjeux liés à la préservation des abeilles. Les visiteurs pourront également découvrir les multiples produits de la ruche, notamment la gelée royale, le pollen, la propolis, la cire et différentes variétés de miel.

Deux rendez-vous autour du miel dans le Pas-de-Calais

Dans le Pas-de-Calais, l’Apicultrice de l’Artois ouvrira les portes de son exploitation. Les participants suivront une visite guidée consacrée à la production de miel, au fonctionnement de la miellerie, aux étapes d’extraction et de mise en pot, ainsi qu’au rôle des abeilles dans la biodiversité. La rencontre se terminera par une dégustation de miels, de pollen, de vinaigre de miel et de miel en rayon. Trois créneaux sont prévus les vendredi 2, mercredi 7 et vendredi 9 octobre.

À Béthune, le Musée du Pesage accueillera les samedi 10 et dimanche 11 octobre une animation intitulée « Saveurs en équilibre : le miel fait pencher la balance ». Baptiste Rousseau y explorera les liens entre précision, cuisine et travail des abeilles, avant une dégustation commentée de miels de terroir et la présentation d’accords sucrés-salés.