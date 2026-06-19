Au Havre, Geodis inaugure son premier hub portuaire multi-services

« C’est au Havre que Geodis a choisi de créer un hub portuaire connecté à ses hubs majeurs en Amérique et en Asie », présente Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de Geodis. Le leader mondial du transport et de la logistique a inauguré, début juin, son premier hub portuaire.

Un choix stratégie pour l'entreprise : Le Havre est le premier port à conteneurs français. En chiffres, cela se traduit par plus de 3,2 millions de conteneurs traités en 2025 et des connexions vers plus de 700 ports dans le monde. « Une porte d’entrée incontournable pour les échanges internationaux », mettent en avant les représentants de cette filiale du groupe SNCF.

Réunir tous les métiers

Avec ce nouveau hub, Geodis rassemble sous une même bannière l'ensemble de ses métiers afin d'offrir aux entreprises «une solution complète de bout en bout pour fluidifier leurs opérations d’import-export sans rupture et renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux ».

Le site accompagne des entreprises issues de secteurs variés tels que le luxe, le textile, l’automobile, l’électronique, l’agroalimentaire, la pharmacie, les produits dangereux ou encore les vins et spiritueux. Les flux traités concernent aussi bien des matières premières que des produits finis, des marchandises sensibles ou des chargements hors gabarit.

Concrètement, cette organisation permet de «piloter l’ensemble de la chaîne logistique de bout en bout, depuis l’acheminement des marchandises jusqu’à leur livraison finale». Selon le groupe, «elle favorise l’optimisation des flux, réduit les ruptures de charge et garantit aux clients un niveau accru de réactivité, de flexibilité et de performance opérationnelle. »

Plus de 800 collaborateurs dans la région havraise

Dans la région havraise, Geodis emploie plus de 800 collaborateurs spécialisés dans la gestion de flux complexes. L'entreprise dispose de plus de 200 000 m² d'espaces logistiques, dont 150 000 m² situés dans la zone portuaire sous douane. Elle s'appuie également sur un parc à conteneurs sous douane de 20 000 m² destiné à absorber les pics d'activité et les opérations urgentes.

En 2025, Geodis a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros. Le groupe exploite un réseau mondial couvrant près de 170 pays et employant 48 000 collaborateurs.