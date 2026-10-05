Porté par le bailleur social mmH (meurthe-et-moselle Habitat), la résidence le Clos du Grand Chêne est en cours de construction. 24 logements collectifs et 10 pavillons individuels seront livrés pour la fin 2027. Investissement : 6,2 millions d’euros.

Le grand chêne bicentenaire est toujours là et il le restera ! Sous ses branches protectrices, cela tape dans le dur du côté de la rue de Verdun à Baccarat en entrée de ville. 24 logements collectifs (dont 14 à destination des seniors avec ascenseur) et 10 pavillons individuels sont en train de sortir de terre.

Le projet est mené par mmH (meurthe-et-moselle habitat) et entre dans le cadre de son plan stratégique du patrimoine.

Le site a accueilli pendant des années la résidence le Capelot (déconstruite en février 2024), elle ne permettait plus d’apporter un niveau de confort suffisant à ses habitants.

Un mini-village

Ce «mini-village», comme le définit Benjamin Fedeli, l’architecte du projet à l’occasion d’une visite de chantier fin septembre, va s’affirmer comme un des nouveaux éléments de l’entrée de ville de Baccarat.

«C’est l'une des composantes de l’amélioration engagée de notre entrée de ville», explique Christian Gex, le maire de Baccarat. D’autres projets d’aménagement, notamment d’une ancienne jardinerie à l’abandon juste en face des futures habitations, sont à l’étude.

«Ce programme est l’une de nos réponses dans la lutte contre l’habitat indigne. Plus l’on diffuse des logements sociaux sur les territoires, plus l’on parvient à réduire les difficultés», a assuré Chaynesse Khirouni, la présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et présidente de mmH.

La future résidence répondra à la norme RE 2020. Des pompes à chaleur équiperont notamment tous les logements et des panneaux photovoltaïques seront installés en toiture.

«Cette norme fait écho à nos engagements actés dans le cadre de notre Plan stratégique de patrimoine climat et plus particulièrement la volonté de développer une production nouvelle de logements, raisonnées, durable et réellement adaptée aux territoires».

À côté des objectifs de performance énergétique et de l’utilisation de techniques de construction bas-carbone, le chantier en cours illustre une sobriété foncière menée par le bailleur et les collectivités dans la logique de Zéro artificialisation nette des sols (ZAN).

La résidence du Clos du Grand Chêne entre dans le cadre du Plan stratégique patrimonial (PPS) du bailleur présenté en juin dernier.

442 millions d’euros d’investissement sont annoncés jusqu’en 2023 dans l’ensemble de son parc de logements.







