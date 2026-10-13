Bâtiment biosourcé : la filière régionale confirme son essor

Conférences et retours d’expérience ont rythmé les Rencontres régionales du bâtiment biosourcé, en présence de 36 exposants, une journée qui a mis en lumière la croissance de la filière dans la construction. «L’objectif était de présenter les solutions existantes et de montrer que beaucoup de choses se passent en région», explique François-Xavier Ollivry, responsable du service bâtiment durable et matériaux biosourcés au CD2E, «cela permet aux acteurs du bâtiment d’envisager de nouveaux projets».

La progression du marché témoigne de cet intérêt croissant. Selon les données présentées par l’Association des industriels de la construction biosourcée (AICB), les isolants biosourcés représentent désormais 11 % du marché, soit une part qui a doublé depuis 2016. «Dans le négoce Point P, leur poids atteint même 16 % des ventes ! Cette forte augmentation implique aussi de former les équipes pour qu’elles puissent conseiller les professionnels et accompagner le développement de ces solutions».

Une réponse aux épisodes de chaleur

Autre temps fort de la journée, les témoignages de plusieurs collectivités ont permis de partager des retours d’expérience sur des bâtiments construits avec des isolants biosourcés. «Les résultats présentés sont positifs, notamment en matière de confort thermique, aussi bien en période estivale qu’en hiver», se réjouit François-Xavier Ollivry. «Leurs interventions ont pleinement démontré que les isolants biosourcés apportent une véritable réponse aux enjeux du confort d’été et du confort d’hiver. Et qu’au-delà de la performance énergétique, ces matériaux s’inscrivent dans une réflexion plus large sur la qualité d’usage des bâtiments et leur adaptation aux épisodes de chaleur».

La réglementation incendie a également été abordée, avec un éclairage de spécialistes sur les nouvelles dispositions applicables aux structures en bois, notamment pour mieux prendre en compte la sécurité des sapeurs-pompiers. Pour le CD2E, ces rencontres confirment ainsi la dynamique régionale. «Il existe un véritable développement économique du biosourcé, avec huit industriels importants en région et de nombreux autres projets en préparation», conclut-il. Les matériaux biosourcés prennent donc progressivement leur place dans les pratiques du secteur et c’est tant mieux.