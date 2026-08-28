Blancheporte fête son bicentenaire avec de belles ambitions digitales

En 2026, Blancheporte fête ses 220 ans. Une année particulière pour l'ancien vépéciste qui a su retrouver une place dans un marché de l'habillement et du textile exigeant, frappé de plein fouet par la consommation atone et l'arrivée massive d'acteurs chinois. Alors déficitaire depuis plus de 10 ans, les quatre associés – Franck Duriez, Corinne Devroux, Salvatore Spatafora et Caroline Lemaire – se lançaient donc un défi de taille en reprenant l'entité du groupe 3SI. Elle affiche aujourd'hui un résultat positif pour la 9ème année consécutive.

Malgré une baisse de son chiffre d'affaires de 3% sur le prêt-à-porter, Blancheporte a largement pris le virage du numérique. À tel point que sur le marché digital du prêt-à-porter de la femme de 50 ans et plus (sa cible initiale), Blancheporte occupe la place de leader et figure dans le top 10 des e-commerçants français mode&maison.

80% des transactions sont digitales

«La suite de l'histoire va passer par le déploiement d'une nouvelle plateforme de marque, la poursuite de notre démarche RSE, un investissement de 5 millions d'euros sur l'iT et l'intelligence artificielle jusqu'en 2028 et sur l'importance de nos créations faites en interne» explique Franck Duriez, président. Sans oublier ses fondamentaux, la mode et la lingerie toutes tailles et le linge de maison, qui séduisent deux millions de clientes.

Les catalogues ont baissé leur tirage de 10 à 15% puisque 80% des ventes se font aujourd'hui sur le web contre 65% en 2022. «Il y a deux ans, nous avons lancé notre application, qui est en forte croissance (100 000 téléchargements). À l'horizon 2030-2032, l'objectif est d'en faire le canal numéro 1» explique Salvatore Spatafora, directeur général associé. Cela passera notamment par une présence plus accrue sur les réseaux sociaux, avec un contenu ciblé et qualitatif. L'entreprise s'est par exemple associée à la start-up Veeton pour générer, à partir d'une simple photo produit, des mises en scènes variées.

Moins d'emballages plastiques

70% de la collection est labellisée, intégrant des matières ou procédés plus responsables. «Nous avons réduit le fret aérien de 40% et 80% des produits sont expédiés sans emballage plastique» complète Delphine Urban, directrice RH&RSE. 50% des produits sont permanents, loin de la fast fashion.

En 2025, Blancheporte affichait un chiffre d'affaires de 170 millions, réalisé à 90% en France, certes en recul (175 millions d'euros en 2024) mais avec une situation financière assainie et des projets de développement ambitieux.