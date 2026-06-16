Chivres-Val : Le fort de Condé inaugure de nouveaux aménagements

C'est un monument qui bouge et se renouvelle depuis plusieurs années. Après les filets des sentinelles inaugurés l'an dernier, le fort de Condé vient d'inaugurer le parcours des explorateurs. Au fil du parcours de visite, le visiteur va découvrir de nouveaux panneaux, des pano cubes qui racontent, questionnent, et invitent à comprendre en jouant. En plus de ces panneaux colorés qui ne devraient pas manquer de plaire aux plus jeunes, le parcours s'enrichit de maquettes à manipuler qui permettent aux visiteurs de tester les mécanismes du fort, de sentir le poids des décisions d'un soldat ou encore de se glisser dans la peau d'un ingénieur militaire.

18 000 visiteurs à l'année

Un parcours plus immersif donc, voulu par les équipes du fort et les élus de la communauté de communes du Val de l'Aisne à laquelle le site appartient. Lors de l'inauguration qui s'est tenue en présence de Carine Roussel, sous-préfète de Soissons et d'élus du territoire, une plaque commémorative a été dévoilée en hommage au 67e régiment d’infanterie de Soissons, saluant leur engagement et leur contribution à la restauration du fort de Condé. Le site compte 18 000 visiteurs annuellement et fait partie des lieux touristiques et de mémoire majeur de l'Aisne.