La troisième édition du concours régional « Tous à table ! » a consacré l’équipe du LEGT Montchapet de Dijon, composée de Romain Turban, chef de cuisine, et Mathieu Emiliani, cuisinier. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée, le 10 juin 2026, au lycée François Mitterrand de Château-Chinon.

Un concours pour valoriser la restauration scolaire

Destiné aux équipes de cuisine des lycées de Bourgogne Franche-Comté, le concours a réuni six établissements finalistes autour d’un défi commun : préparer un plat et un dessert pour 15 personnes sur le thème « Comme à la maison ! ». Cette initiative vise à valoriser la qualité de la restauration scolaire, à renforcer l’attractivité des restaurants d’établissement auprès des élèves, à encourager les vocations dans les métiers de la cuisine et à mettre en avant le travail collectif des équipes de restauration. Les réalisations ont été évaluées par un jury composé de professionnels, de techniciens, de représentants de parents d’élèves, de lycéens et d’élus régionaux.

Par ailleurs, une deuxième équipe de la Côte-d’Or, composée de Benoît Berruer, chef de cuisine, et de Mégane Lefèbvre, cuisinière au LP Eugène Guillaume à Montbard, faisait partie des finalistes.



