Côte-d’Or : 15 milliards d’euros de formation davantage contrôlés

En Côte-d’Or, le durcissement de Qualiopi concerne directement un réseau dense d’acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage, notamment à Dijon, Quetigny, Longvic et dans d’autres bassins d’emploi. Le catalogue régional recense notamment des formations proposées par le CFA de l’Industrie, les Compagnons du Devoir, Dijon Formation ou encore Burgundy School of Business. Le décret publié le 4 août 2026 renforce les audits chargés de vérifier la réalité des activités, la situation administrative et financière des organismes, leurs habilitations ainsi que la qualité effective des prestations. Pour les structures côte-d’oriennes, l'enjeu est donc aussi celui du maintien d’un accès aux financements publics et mutualisés.

La formation au cœur de l’économie locale

Cette évolution intervient alors que la Bourgogne-Franche-Comté consacre en 2026 15,3 millions d’euros à sa politique en faveur de l’apprentissage, dont 11,5 millions d’euros d’investissement et 4,07 millions de fonctionnement. La Région prévoit de moderniser les ateliers du CFA de Dijon dans l’automobile et le BTP, tandis qu’à Chenôve, le DAQ doit rapprocher les formations des besoins des secteurs qui recrutent.

Le renforcement de Qualiopi vise à mieux contrôler les 15 milliards d’euros de financements publics et mutualisés consacrés chaque année à la formation. Pour les entreprises de Côte-d’Or, la réforme renforce l’enjeu de disposer de formations adaptées aux besoins de recrutement et de compétences.