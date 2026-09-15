Avec sa signature «Cultivons les idées à impact positif», le concours régional Semeur d’innovation affiche ses ambitions. Pour cette édition 2026, les candidats ont du 14 septembre au 16 octobre pour déposer leur projet sur le site du concours.

Avec près de 5 000 projets nationaux présentés depuis son lancement en 2021, le concours Semeur d’innovation connaît un franc succès. Ses objectifs : faire émerger les idées innovantes en région, récompenser les meilleures initiatives et accompagner les porteurs de projets. Ce concours, créé par les fédérations membres de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, s’inscrit dans un engagement fort pour le développement des territoires, en cohérence avec les valeurs du groupe et son statut d’entreprise à mission.

Un concours ouvert à tous autour de 3 catégories

Pour les particuliers, étudiants, startups, auto-entrepreneurs issus de tous les départements des Hauts-de-France (Pas-de-Calais ; Nord ; Aisne ; Somme ; Oise)... :

• Environnement : sobriété énergétique, agrotech, recyclage, transition écologique etc.

• Territoire : attractivité, mobilité verte, sport, tourisme etc.

Pour les associations :

• Solidarité : inclusion, lien intergénérationnel, innovation sociale, processus participatif etc.

Les projets présélectionnés bénéficieront de l’accompagnement d’experts lors de séances de coaching et seront mis en avant sur le site Semeur d’innovation pour permettre au public de voter pour son projet favori. Enfin, la finale régionale aura lieu le mercredi 9 décembre : les candidats se verront pitcher leur projet, et les lauréats seront récompensés d’une dotation de 4 000 euros.

Vous avez un projet innovant ? Candidatez en ligne https://les4s-semeurdinnovation-creditmutuel.fr/creditmutuelnordeurope/