







Les Journées européennes du patrimoine reviennent les 19 et 20 septembre 2026, pour leur 43ᵉ édition. Cette année, la programmation s’articule autour du thème « Raviver, résister, réimaginer », avec un programme consacré au patrimoine de la photographie et au patrimoine en péril. Durant deux jours, les Dijonnais pourront découvrir plus de 70 lieux, dont certains habituellement fermés au public.





Des sites rarement accessibles

Le programme prévoit des visites guidées, des ateliers, des expositions, des spectacles et des rencontres. Plusieurs sites ouvriront également leurs portes de manière exceptionnelle. Parmi eux figurent le FRAC Bourgogne, l’Atelier Voisine, l’église Saint-Bernard, l’École nationale des greffes, le Grand Hôtel La Cloche ou encore le studio Ici Bourgogne.





Les institutions culturelles dijonnaises participeront également au week-end avec une programmation spécifique. Dijon, Ville d’art et d’histoire, les musées, les archives municipales, la Bibliothèque patrimoniale et d’études, la Cité internationale de la gastronomie et du vin ou encore le Halle 38 proposeront différentes découvertes.





Plusieurs temps forts rythmeront le programme

Le public pourra aussi profiter de plusieurs rendez-vous. Le programme comprend notamment des visites flash en costume à l’hôtel Despringles, la découverte d’anciens instruments scientifiques au lycée Carnot et une conférence à la Cour d’appel de Dijon.





D’autres propositions permettront de découvrir la fabrique Mulot & Petitjean, de participer à un jeu d’enquête au CREPS Bourgogne Franche-Comté ou encore de visiter la chaufferie biomasse des Valendons. Un concert organisé dans l’ancien couvent des Cordeliers figure également parmi les temps forts.





D'autres lieux à découvrir

Le Palais des ducs et des États de Bourgogne, l’hôtel de Vogüé et le fort de la Motte-Giron comptent parmi les lieux à découvrir. Un stand Ville d’art et d’histoire sera installé dans la cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne pendant les deux journées, pour fournir des conseils, des plans et des informations sur les visites.





Pour faciliter les déplacements, le Pass Mobigo à 6 € permettra de circuler durant une journée sur plusieurs réseaux de transport. Les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte détenteur du Pass pourront voyager gratuitement.