Ces équipements doivent permettre de répondre à l’augmentation des besoins en électricité à Dunkerque. Le territoire souhaite réduire les émissions de CO₂ de ses industries et accueillir de nouvelles entreprises.

Le bassin industrialo-portuaire de Dunkerque représente 21% des émissions industrielles françaises et s'est fixé l'ambition de devenir l'une des premières Zones Industrielles Bas Carbone (ZIBaC) de France. Pour accompagner cette transition énergétique, RTE prévoit d’investir 1,5 milliard d’euros sur le territoire d’ici 2030 pour garantir un réseau électrique "fiable, robuste et capable d'accompagner la transformation industrielle en cours et à venir". Les nouvelles installations devraient être mises en service en 2029.

Le chantier doit aussi avoir des retombées positives pour l’économie locale (200 millions d'euros prévus d'ici 2030), avec des contrats attribués à des entreprises du territoire et des actions en faveur de l’insertion professionnelle (35 000 heures prévues).

Nina Gérils