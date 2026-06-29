Eckes-Granini France franchit une nouvelle étape sur son site de Mâcon avec la mise en service d’un équipement consacré à la fabrication de bouteilles en verre réemployables pour les marques Granini et Pago. Cette nouvelle installation vise d’abord le secteur des cafés, hôtels et restaurants. Elle s’inscrit dans une démarche de développement de solutions favorisant le réemploi des emballages et la limitation des déchets.

L’investissement s’est accompagné de la modernisation d’un atelier de 3 200 m². Grâce à cette ligne de production de dernière génération, le site est désormais en mesure de produire jusqu’à 50 000 bouteilles par heure. Réalisé sur une période de trois ans, le projet constitue le plus important engagement financier du groupe en France depuis trente ans. Il permet également de rapatrier à Mâcon une partie d’une production auparavant assurée dans d’autres pays européens.



Un atout pour le territoire

Au-delà de ses retombées industrielles, cette réalisation illustre l’évolution des pratiques de production vers des modèles davantage axés sur l’économie circulaire. Le recours au verre réemployable répond aux enjeux de réduction de l’empreinte environnementale et accompagne les transformations engagées dans le secteur agroalimentaire.

Pour le territoire mâconnais, cet investissement contribue également à renforcer l’attractivité économique locale. En consolidant l’activité du site et en développant de nouvelles capacités de production, il témoigne de la volonté des entreprises industrielles de poursuivre leurs investissements tout en intégrant les enjeux environnementaux. Mâconnais-Beaujolais Agglomération salue ainsi une initiative qui participe à la fois au dynamisme économique du territoire et à l’accompagnement des transitions écologiques.