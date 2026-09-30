Le Département de Saône-et-Loire poursuit ses dispositifs destinés à favoriser l’arrivée de futurs professionnels de santé sur le territoire. Le règlement Hippocrate71 prévoit notamment 134 400 euros de bourses pour deux étudiants en médecine, inscrits en deuxième et troisième années. Chacun pourra recevoir 1 200 euros par mois, selon la durée prévue de son parcours.

Vingt-quatre étudiants en deuxième cycle bénéficieront également d’aides à leurs déplacements pendant leurs stages dans le département, pour un montant total de 6 601 euros. Une enveloppe de 5 000 euros est par ailleurs attribuée au PETR Mâconnais Sud Bourgogne pour contribuer à l’hébergement des étudiants en stage. Au total, 31 bénéficiaires sont concernés par ces dispositifs.

Quatre cabinets accompagnés

Le Département prévoit aussi 23 143,10 euros pour l’équipement de quatre cabinets. Ces aides concernent un chirurgien-dentiste, un masseur-kinésithérapeute et deux médecins généralistes. Elles s’inscrivent dans le cadre du dispositif d’accompagnement à l’installation des professionnels.

Par ailleurs, à Mâcon, le Centre de santé territorial accueille depuis mai 2026 un assistant spécialiste en médecine générale, partagé à parts égales avec le Centre hospitalier de Mâcon. Son accueil est financé par l’Agence régionale de santé, qui prévoit une subvention de 14 000 euros pour couvrir notamment les frais de secrétariat du Centre départemental de santé. Cette démarche vise à renforcer les liens entre soins hospitaliers et ambulatoires.