Après les livres, les bancs de musculation ! Fitness Park, franchise de fitness et de bien-être, va ouvrir à l’horizon 2027 un nouveau complexe dans l’agglomération nancéienne.

Après celui de Vandœuvre-lès-Nancy, l’an passé, l’enseigne entend proposer son concept en plein centre-ville de Nancy au cœur des anciens locaux historiques du Hall du Livre au 38 rue Saint-Dizier.

Fitness Park a signé un bail de location avec option d’achat avec la SAS Les Cardinaux Immobilier (groupement de Lorraine Pierres Investissements, Synergie et Patrimoine, Foncière Jean Lamour et BN Promotion), propriétaire du bâtiment.

Les travaux viennent juste de commencer et devraient durer quelques mois.

«Notre objectif commun est de continuer à faire vivre cette artère commerciale. Ces anciens locaux du Hall du Livre font partie de la vie des Nancéiens et il faut qu’ils continuent à s’inscrire dans cette rue commerçante phare de la ville en devenir», assurait, il y a un peu plus d’un an et demi, Pascal Loux des Cardinaux lors de l’acquisition des locaux.

Une offre complémentaire

Le Fitness Park annoncé devrait s’étendre sur 1 500 m² de surface commerciale sur la surface totale de 2 235 m² du bâtiment sur trois niveaux.

Le nouveau complexe va s’afficher comme une offre complémentaire à son grand-frère de Vandœuvre-lès-Nancy.

Fitness Park, enseigne créée en 2009 qui a été élue Meilleure Franchise de l’année 2026 et Marque de l’année 2025, compte plus de 450 clubs en France et à l’international en succursales ou franchises, 350 000 m² de surface, 1 400 000 adhérents et a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros.

En début d’année, l’enseigne prévoyait l’implantation de 80 nouveaux clubs en France et à l’international (avec notamment une volonté de toucher l’Italie et la Belgique).

À noter qu’en 2021, l’enseigne a lancé, sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Fitness Park, qui s’engage à lutter contre la sédentarité, pour la reprise de confiance en soi et la réintégration des personnes en difficulté en soutenant des projets émergents et novateurs.