Fondation Mines-Télécom : Deux élèves d’IMT nord Europe récompensés

La Fondation Mines-Télécom, fondation reconnue d’utilité publique, soutient le développement de IMT et de ses huit écoles dans leurs missions de formation, de recherche et d’innovation. Elle rassemble plus de 90 entreprises mécènes et 4 200 donatrices et donateurs particuliers qui s’engagent à soutenir des projets concrets à forts impacts technologiques, industriels et sociétaux, autour du numérique, de l’énergie et de l’Industrie du futur ainsi que des actions de solidarité en faveur des étudiants.

Louis Cadiou a décroché le deuxième prix du meilleur stage grâce à ses travaux menés chez Fives sur la captation du CO2 dans l’industrie cimentière. L’intéressé a développé un outil numérique permettant d’optimiser le dimensionnement des systèmes de désulfuration des fumées, une étape clé pour améliorer l’efficacité du captage du carbone.

Dans la catégorie apprentissage, Louise Guymard a également obtenu le deuxième prix pour ses recherches réalisées chez Valeo. Son projet porte sur le développement de matériaux polymères durables pour l’éclairage automobile, avec pour objectif de réduire l’empreinte carbone des phares tout en accompagnant les nouvelles tendances de design des constructeurs.





Article par Nina Gerils