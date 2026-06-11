Présentés par la Région Grand Est et l’Agence Régionale du Tourisme, les résultats de l’Enquête Marketing des Clientèles offrent un éclairage précis sur les évolutions du tourisme régional. Réalisée auprès de 18 000 visiteurs sur plus de 190 sites, l’étude montre que la part des touristes étrangers atteint désormais 37%, contre 25% lors de la précédente enquête menée en 2018-2019. Une progression significative qui bénéficie directement aux territoires disposant d’une offre patrimoniale, culturelle et événementielle structurée, à l’image de la Meurthe-et-Moselle.

Le département s’appuie notamment sur l’attractivité de Nancy, de la place Stanislas, de ses équipements culturels, de son patrimoine Art nouveau et de ses manifestations touristiques pour capter ces nouvelles clientèles. L’étude souligne également que les visiteurs recherchent davantage d’expériences authentiques, de gastronomie locale, de découverte patrimoniale et de rencontres avec les habitants. Une évolution qui correspond aux atouts développés par de nombreux territoires meurthe-et-mosellans. Avec une satisfaction moyenne de 8,7 sur 10 et des dépenses atteignant en moyenne 950 euros pour un séjour marchand, le tourisme apparaît comme un vecteur économique de plus en plus important pour les hébergeurs, restaurateurs, commerçants et acteurs culturels du département.

Le tourisme devient un levier économique stratégique

À l’échelle nationale, les enseignements de cette enquête confirment la transformation du tourisme en véritable moteur de développement territorial. Les collectivités cherchent désormais à attirer des visiteurs générant davantage de valeur ajoutée plutôt qu’à augmenter uniquement les volumes de fréquentation. Les clientèles internationales, qui séjournent plus longtemps et dépensent davantage, représentent un enjeu majeur pour les territoires. Dans le même temps, les attentes évoluent vers des offres plus durables, avec huit visiteurs sur dix déclarant adopter au moins une pratique écoresponsable durant leur séjour.