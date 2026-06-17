La startup chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) DeepSeek a franchi les 50 milliards de dollars de valorisation après sa première levée de fonds, selon des médias américains.

L'entreprise, qui a sorti en avril son dernier modèle d'IA nommé V4, avait stupéfié le monde début 2025 avec un robot conversationnel à bas coût capable de rivaliser avec la puissance de ses concurrents américains.

Elle a récemment levé plus de 50 milliards de yuans (environ 7,4 milliards de dollars), ont rapporté cette semaine le Wall Street Journal et The Information, citant des sources proches du dossier. Selon ces médias, cette opération valorise la société à plus de 50 milliards de dollars.

Sollicitée par l'AFP, DeepSeek n'a pas répondu dans l'immédiat.

A titre de comparaison, la startup Anthropic est valorisée à 965 milliards de dollars après une levée de fonds de 65 milliards de dollars tandis qu'OpenAI est devenu un colosse commercial valorisé à 852 milliards de dollars.

Ces deux entreprises américaines ont entamé des démarches pour entrer en bourse ces dernières semaines, ce qui suggère que le processus de levée de fonds privés à des montants records pourrait avoir atteint ses limites.

Le Wall Street Journal et The Information ont précisé que le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, a réalisé l'investissement le plus important de ce tour de table, à hauteur d'environ 20 milliards de yuans.

M. Liang a mis en place une structure de financement inhabituelle qui lui permet de conserver le contrôle de DeepSeek via une société en commandite simple qu'il dirige.

Les deux médias ont également indiqué que le Fonds national d’investissement dans l’industrie de l’intelligence artificielle, soutenu par le gouvernement chinois, avait également investi environ un milliard de yuans directement dans DeepSeek.

Parmi les autres investisseurs figureraient le géant de la tech Tencent, le site d'e-commerce JD.com, le fabricant de batteries CATL et l'éditeur de jeux vidéo NetEase. Toutes ces entreprises ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu à l'AFP.

Les systèmes de DeepSeek sont en "open source" (libre accès), ce qui signifie que leur fonctionnement interne est public, permettant aux programmeurs de personnaliser certaines parties du logiciel en fonction de leurs besoins.

Mais à l’instar d’autres outils d'IA chinois, DeepSeek évite les sujets habituellement censurés dans la deuxième économie mondiale, comme la répression de Tiananmen en 1989.