L’EM Normandie classée première école postbac préférée des lycéens

L’EM Normandie confirme son attractivité auprès des futurs étudiants. Selon le classement publié par Studyrama, l’école occupe la première place des programmes Grandes Écoles postbac les plus appréciés des lycéens pour l’année 2026. Cette distinction intervient à un moment stratégique puisque les équipes de l’établissement sont actuellement mobilisées dans le cadre des jurys d’admission. Présente notamment à Caen, Le Havre et Paris, l’école de commerce normande poursuit depuis plusieurs années une stratégie de développement fondée sur l’internationalisation des parcours, les partenariats avec les entreprises et l’adaptation des formations aux évolutions du marché du travail. Pour l’établissement, cette reconnaissance constitue un atout supplémentaire pour attirer de nouveaux étudiants en Normandie et renforcer son rayonnement national.

Orientation post-bac : nouveaux indicateurs clés

Les enquêtes de perception auprès des lycéens permettent aujourd’hui de mieux comprendre les critères qui orientent les choix d’études et les arbitrages au moment des vœux post-bac. À l’échelle nationale, ces résultats servent directement aux établissements et aux pouvoirs publics pour ajuster les formations, adapter les modalités de recrutement et faire évoluer les dispositifs d’information. Elles constituent un outil d’anticipation des comportements d’orientation et des besoins en compétences, dans un contexte de diversification des parcours et de transformation rapide de l’enseignement supérieur.



