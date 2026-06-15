Nom de code : Equi Arena Grand Est. Signe particulier : nouveau pôle hippique et événementiel du haras de Rosières-aux-Salines !

Le 10 juin, la Région Grand Est, propriétaire du site depuis 2020, vient de signer une délégation de service public avec Fabien et Grégory Rulquin. Ces deux professionnels de la filière, organisateurs notamment de la manifestation Jump’Est, entendent faire du site un pôle équestre de référence en France et en Europe.

«Il y a cinq ans, nous avons sauvé ce site. Aujourd’hui nous voulons lui assurer un avenir. Notre ambition est claire : faire du haras de Rosières-aux-Salines, le cœur battant de la filière équine dans le Grand Est et l’une des grandes vitrines de l’excellence équestre en France et en Europe», assure Franck Leroy, le président de la Région Grand Est à l’occasion de la signature de la délégation de service public le 10 juin dernier.

Onze millions d’euros d’investissement

«Nous souhaitons donner à ce site un avenir plus ambitieux que son passé. Cette délégation de service public est plus qu’un acte administratif, c’est un choix stratégique pour l’avenir de la filière équine dans la région», continue le président de l’exécutif régional.

Onze millions d’euros seront investis sur dix ans (75% par la Région Grand Est et 25% par les frères Rulquin).

«C’est un projet d’envergure qui va nécessiter dix ans de travaux sans interruption des activités et des manifestations. L’évolution du site par une rénovation des infrastructures techniques, une amélioration des conditions d’accueil des chevaux et des professionnels et le développement des capacités d’accueil du public», assure Grégory Rulquin.

De son côté, la commune de Rosières-aux-Salines, via son maire, David Ghisleri, a assuré participer à ce nouvel élan envisagé «en investissant au niveau de la rénovation de l’entrée de ville de la commune».

Le haras de Rosières-aux-Salines fête cette année ses 220 ans et s’offre un nouvel avenir !