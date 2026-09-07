La rentrée commence bien pour l’office de tourisme de la baie de Somme. Atout France, agence de développement touristique de la France, vient de rendre un avis favorable à sa candidature au label Destination d’excellence. En effet, l’ODT, qui regroupe les bureaux d’information d’Abbeville, Cayeux-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme et Longpré-les-Corps-Saints, obtient plus de 90% de conformité sur le pilier «qualité» et presque 80% sur le pilier éco-responsable (suivi des consommations d'eau et d’électricité, recours à des produits d’entretien labellisés écologiques et lavettes durables, végétalisation des sites et actions sociétales…).



Des défis pour aller plus loin

Ces résultats sont supérieurs aux seuils exigés. Au total, l’audit a porté sur plus de 200 critères et concerne l’ensemble du fonctionnement de l’Office : accueil et information, communication, numérique, commercialisation, relations avec les professionnels, management, gestion et développement durable. A noter que ce label se substitue à Qualité tourisme». L’ODT de la baie de Somme l’avait renouvelé pour cinq ans en septembre 2024.

L’obtention de Destination d’excellence n’est cependant pas une finalité. L’ODT de la baie de Somme, dirigé par Aurélie Delhaye, a encore de «nombreux défis à relever pour aller plus loin dans la transition vers un tourisme durable : mobilités et déplacements à vélo, mesure de l’empreinte carbone, sensibilisation des visiteurs, développement d’actions durables avec des moyens dédiés, recherche d’un bon équilibre entre activité touristique et vie des habitants», souligne le communiqué de presse de l'agglomération de la baie de Somme.

Un travail accompli malgré un contexte parfois compliqué

À cette occasion, Christophe Mennesson, président de l’office de tourisme, a tenu à féliciter l’ensemble de l’équipe (une quinzaine de personnes en saison estivale) pour ses compétences, son expertise et sa connaissance fine du territoire. Il a rappelé le travail accompli ces dernières années malgré un contexte parfois compliqué : contraintes budgétaires, difficultés de recrutement ou encore déménagement de l’office de tourisme d’Abbeville.

Angelo Tonolli, président de la communauté d’agglomération de la baie de Somme, a souligné la qualité de l’accueil et le lien très fort des équipes avec leur territoire, un attachement qui, selon lui, se ressent jusque dans les lieux d’accueil. Il a également évoqué les réflexions à venir sur la mutualisation touristique, en rappelant qu’elles devront se construire avec les agents et en tenant compte des équipes en place.

Enfin, si la fréquentation des lieux d’accueil reste stable, le site internet affiche lui des performances particulièrement élevées avec 578 000 visiteurs et plus de 2,17 millions de pages vues en 2025.