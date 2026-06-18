Cette rencontre vise à apporter aux entreprises les clés de compréhension nécessaires pour appréhender les conséquences de cet accord sur leur environnement économique. Le Mercosur, qui regroupe l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, représente un marché d’environ 270 millions d’habitants et un PIB annuel de 2 700 milliards d’euros.

Cet accord permet une diminution de 92 % des droits de douane appliqués par les pays du Mercosur aux produits originaires de l’Union européenne, ainsi qu’un allègement des droits à l’importation dans l’UE. Ces évolutions pourraient créer de nouvelles perspectives commerciales pour les entreprises européennes tout en facilitant certains approvisionnements en matières premières et composants.

La rencontre permettra d’aborder les échanges commerciaux entre les Hauts-de-France et les pays du Mercosur, les principes de fonctionnement de l’accord, le démantèlement tarifaire progressif, les règles de détermination d’origine préférentielle des produits, les justificatifs requis ainsi que les modalités de contrôle et d’archivage.

Mathilde Piaut et Olivier Gambier, experts à la Direction générale des Douanes, ainsi que Raphaëlle Voreux, représentante de CCI International et Enterprise Europe Network Hauts-de-France, interviendront lors de cette matinée.



