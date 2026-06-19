La CPAM de la Somme a signé avec plusieurs partenaires, dont la CARSAT Hauts-de-France et la Direction régionale APF France handicap, une convention de partenariat dédiée à la détection du renoncement aux soins et à l'accès aux droits et à la santé des personnes en situation de handicap. Durant le Comité Technique et Stratégique Régional d'APF France handicap, réuni les 11 et 12 juin dernier, les partenaires se sont engagés à mieux travailler ensemble, en identifiant des interlocuteurs référents au sein de chaque structure pour garantir la continuité des parcours de soins.

Ils réaffirment aussi leur travail commun en faveur de la simplification des échanges au quotidien, grâce à un espace partenaires dématérialisé et sécurisé qui permet aux professionnels du secteur médico-social de bénéficier de canaux facilitant l'ensemble de leurs démarches.

Travailler ensemble

«Des milliers de personnes en situation de handicap sont accueillies chaque jour dans les délégations, établissements médico-sociaux, entreprises adaptées et établissements de soins médicaux et de réadaptation d'APF France handicap à travers les Hauts-de-France. Pourtant, trop d'entre elles renoncent encore à des soins ou méconnaissent leurs droits, faute d'orientation adaptée ou de continuité dans leur parcours», souligne Magali Even, directrice de la CPAM des Flandres au nom des CPAM des Hauts-de-France qui ont, durant cinq ateliers participatifs, travaillé autour des grands enjeux de l'accès à la santé comme accès à l'information et aux droits, mais aussi examen de prévention en santé, vie affective, sexuelle et parentalité, et enfin prévention de la désinsertion professionnelle. Les résultats de ces ateliers ont été restitués en plénière, afin de permettre de présenter les engagements collectifs issus de cette journée de travail.