Le centre hospitalier de Valenciennes et Toyota unissent leurs forces

Réuni en Conseil d'administration le 30 juin 2026, le Fonds Désandrouin a arrêté la liste des projets qui bénéficieront de sa première campagne d'appel à la générosité du public. Issus du premier appel à projets lancé auprès des équipes du CHV, 16 projets répartis en quatre thématiques sont désormais ouverts au financement, pour un objectif de collecte pouvant atteindre 592 460€. Le CHV et TMMF lancent conjointement cette campagne dès le 1er juillet 2026.

Créé par le CHV et TMMF et publié au Journal officiel le 15 décembre 2025, le Fonds Désandrouin tire son nom de l'avenue qui relie symboliquement ses deux fondateurs : l'avenue Désandrouin, sur laquelle est implanté le CHV et où TMMF a installé son siège social lors de son implantation dans le Valenciennois. Sa mission : permettre à chacun — patients, familles, citoyens, entreprises — de contribuer concrètement à l'amélioration de son hôpital, en finançant des projets qui renforcent la qualité des soins, soutiennent l'innovation en santé et améliorent le confort des patients comme des professionnels.

36 projets déposés, 16 sélectionnés

Lancé en avril 2026 auprès de l'ensemble des services du CHV, ce premier appel à projets a suscité une forte mobilisation des équipes : 36 projets ont été déposés. Chaque dossier a été instruit par un Comité d'Instruction des Projets (CIP). A l’issue de ce premier travail d'instruction, le Conseil d'administration s’est réuni et a décidé de prioriser 16 projets répartis en quatre grandes thématiques.