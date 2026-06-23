Le CHRU de Nancy muscle son offre de soins de pointe sur le site de Brabois. L’établissement public s’apprête à inaugurer une unité de soins intensifs entièrement dédiée à la néphrologie, une spécialité qui traite les pathologies rénales graves. Le nouveau service de huit lits répond à un enjeu de santé publique majeur : les maladies rénales touchent aujourd'hui près de 10% de la population.

De fait, ce marché de soins est en forte croissance en raison du vieillissement démographique et de l'explosion des maladies chroniques sous-jacentes, à l'instar du diabète et de l'hypertension artérielle. Pour l'institution hospitalière, ce projet représente un pivot stratégique destiné à absorber les flux de patients complexes de manière plus efficiente.

Dépassant le simple cadre des urgences critiques, cette infrastructure médicale cible l'optimisation économique et opérationnelle de l'activité de greffe rénale, un secteur où Nancy s’impose comme un leader dans le Grand Est. En garantissant une surveillance hautement spécialisée 24 heures sur 24, le service sécurise le parcours post-opératoire immédiat des patients transplantés. L'unité s'appuie sur une mutualisation des plateaux techniques lourds, comme la dialyse et la plasmaphérèse, et impose une synergie transversale entre la chirurgie urologique, la réanimation et la cardiologie. Cette réorganisation interne doit permettre de fluidifier les séjours hospitaliers et de réduire les coûts liés aux complications.

Avec cette structure de référence, à l'échelle de la Lorraine, le CHRU de Nancy renforce l'attractivité de son pôle d'excellence territorial. Reste à savoir si ce dimensionnement suffira à soulager durablement les tensions capacitaires de la médecine régionale.