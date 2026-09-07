Le Groupe Institut de Soudure mise sur l’innovation à Goin

Avec ses 20 mètres de long et 3,5 mètres de large, cet équipement figure parmi les plus importants de ce type en France. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs représentants des institutions et du monde économique local, dont Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture de Moselle et sous-préfet de Metz, Stéphane Nicolas, président de la communauté de communes du Sud Messin, Jean-Marc Remy, maire de Goin, et Maxime Aubry, délégué Innovation-Garantie Réseau Est de Bpifrance. Antoine Legros, président du Groupe Institut de Soudure, Aurélien Philippe, directeur Recherche, et Hugo Robe, responsable d’activité FSW et Brasage, étaient également présents.

Un investissement qui ouvre de nouvelles perspectives

Cette modernisation, soutenue par le dispositif France Relance dans le cadre du fonds de modernisation de la filière aéronautique, permet à la machine de répondre aux standards actuels. Elle bénéficie notamment de nouveaux outils de commande numérique, de collecte de données et de dispositifs liés à la sécurité et à la conformité. «Ces évolutions offrent de nouvelles opportunités de prestations d’industrialisation et de conseil autour du procédé FSW, de fabrications (du prototype à la petite série) et de projets de recherche liés notamment à l’avion bas carbone», indique le groupe dans son communiqué de presse.

Avec cet investissement, le Groupe Institut de Soudure souhaite ainsi conforter sa place auprès des industriels français et européens et accompagner le développement de technologies liées au soudage avancé, à la décarbonation et à l’industrie du futur. Avec 120 M€ de chiffre d'affaires, 1 200 collaborateurs et 12 000 personnes formées chaque année, le Groupe institut de Soudure confirme son rôle d'acteur de référence au service de l'industrie et de partenaire clé pour la compétitivité et la durabilité des entreprises.