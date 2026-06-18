Le réseau de crèches Naturel Kid veut essaimer en Hauts-de-France

Fondé par Frédéric Curier et Ludivine Mouquet, entrepreneurs de la petite enfance – à la tête notamment du réseau Bio Crèche, cédé en 2018 au groupe Les Petits Chaperons Rouges –, le réseau Naturel Kid exploite aujourd'hui cinq établissements, répartis entre la métropole lilloise et la Normandie.

Depuis octobre 2025, Naturel Kid bénéficie de l'agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS), qui vient formaliser son ancrage ESS et ses engagements. Pour poursuivre son développement, le groupe vient de lever 400 000€ auprès de Finorpa (siège à Lille) et de Sopromec Participations. Parmi les objectifs : poursuivre la stratégie de croissance externe du groupe via l'acquisition de nouvelles micro-crèches, renforcer les fonctions de pilotage et de qualité, pour accompagner la montée en puissance du réseau et poursuivre le développement territorial sur les régions Hauts-de-France et Normandie, sur des zones identifiées comme insuffisamment couvertes en solutions d'accueil. «Cette levée de fonds nous permet de franchir un cap, en passant de cinq établissements à un réseau régional de référence, par acquisitions ciblées et déploiement sur des zones encore mal couvertes» a commenté Frédéric Curier, co-fondateur de Naturel Kid.