Appel à projets Impact + : Briffe, lauréat nordiste récompensé à Paris

La communauté Initiative Remarquable regroupe une communauté de 850 TPE et PME financées et accompagnées par le réseau Initiative France. Mardi 8 septembre, au siège parisien de la Banque de France, des primes de 5 000€ ont été remises à 10 lauréats de l'appel à projets Impact +. Ces 10 entrepreneurs de Bretagne, des Hauts-de-France et de Guadeloupe se sont démarqués parmi les 59 candidatures reçues.

Implanté à Euralimentaire

Cette dotation pourra être utilisée pour des diagnostics d'empreinte environnementale et sociale, des formations, la transformation en entreprise à mission ou encore une entrée dans un processus de labellisation exigeant à l'image de B Corp. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le traiteur lillois Briffe, soutenu par Initiative Lille Métropole Sud, fondé par Germain Devos et Marie Bacquet, qui a reçu cette précieuse subvention de 5 000€. Depuis sa création, Briffe utilise des produits frais et de saison, des fournisseurs locaux, une vaisselle non jetable, un engagement pour le bien-être des salariés. Le projet : obtenir une certification ISO 20121.

Les deux associés étaient déjà à la tête de Tamper – un coffee shop – à Lille. Briffe a élu domicile au cœur du site d'excellence Euralimentaire, au M.I.N de Lomme, depuis septembre 2025.