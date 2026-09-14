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Appel à projets Impact + : Briffe, lauréat nordiste récompensé à Paris

L'appel à projets Impact + récompense les entreprises labellisées Initiative Remarquable reconnues pour leur impact positif sur l'environnement et la société. Germain Devos, fondateur du traiteur lillois Briffe, s'est vu remettre une subvention pour aller encore plus loin dans son développement.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 14 septembre 2026 - Mis à jour le 14 septembre 2026

La communauté Initiative Remarquable regroupe une communauté de 850 TPE et PME financées et accompagnées par le réseau Initiative France. Mardi 8 septembre, au siège parisien de la Banque de France, des primes de 5 000€ ont été remises à 10 lauréats de l'appel à projets Impact +. Ces 10 entrepreneurs de Bretagne, des Hauts-de-France et de Guadeloupe se sont démarqués parmi les 59 candidatures reçues.

Implanté à Euralimentaire

Cette dotation pourra être utilisée pour des diagnostics d'empreinte environnementale et sociale, des formations, la transformation en entreprise à mission ou encore une entrée dans un processus de labellisation exigeant à l'image de B Corp. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le traiteur lillois Briffe, soutenu par Initiative Lille Métropole Sud, fondé par Germain Devos et Marie Bacquet, qui a reçu cette précieuse subvention de 5 000€. Depuis sa création, Briffe utilise des produits frais et de saison, des fournisseurs locaux, une vaisselle non jetable, un engagement pour le bien-être des salariés. Le projet : obtenir une certification ISO 20121.

Les deux associés étaient déjà à la tête de Tamper – un coffee shop – à Lille. Briffe a élu domicile au cœur du site d'excellence Euralimentaire, au M.I.N de Lomme, depuis septembre 2025.

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