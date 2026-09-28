Le Salon du Brasseur de Nancy élargit son périmètre en 2027

Le Salon du Brasseur de Nancy évolue pour devenir le Salon du Brasseur et de la boisson ! Ce salon professionnel, référence pendant trente ans depuis sa création par le Musée Français de la Brasserie de Saint-Nicolas-de-Port et aujourd’hui organisé par Destination Nancy, élargit son périmètre pour s’ouvrir à l’ensemble du secteur de la boisson (bière, vin, champagne, spiritueux, boissons fermentées, boissons sans alcool).

«Cette nouvelle orientation constitue une étape majeure dans l’histoire du salon. Elle s’accompagne du développement de nouveaux partenariats, de l’élargissement de l’offre exposants, ainsi que de la mobilisation de nouveaux visiteurs et professionnels», explique-t-on chez Destination Nancy.

Répondre aux attentes

«D’un commun accord avec le Musée français de la brasserie, en concertation avec les acteurs de la filière, les organisateurs ont décidé de prendre le temps nécessaire pour construire une édition 2027 pleinement en phase avec les attentes des professionnels et du public».

Initialement prévu pour le mois d’octobre de cette année, le Salon du Brasseur et de la boisson se déroulera du 1er au 2 avril 2027 au parc des expositions de Nancy. Dans la continuité de cet événement professionnel, la traditionnelle Fête des bières ciblée grand public, est programmée du 2 au 3 avril dans le même lieu.