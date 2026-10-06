Dans sa dernière étude économique, l'Union des entreprises de proximité (U2P) Hauts-de-France a enregistré une hausse des entreprises de proximité de 3%, entre 2022 et 2023. Au total, 213 600 entreprises de proximité sont recensées en Hauts-de-France. «L'ensemble des secteurs d'activité participe à cette dynamique positive, à l'exception de l'alimentation, quasi stable», constate l'étude.



Dans le détail, le secteur de l’artisanat de fabrication et services connaît l'évolution la plus forte (+6%), suivi par l’artisanat de la construction (+3%) et des professions libérales (+2%). L'alimentation est quasi stable (-0,4%). «Cette hausse généralisée confirme le rôle central des entreprises de proximité dans le tissu économique régional», exprime l'U2P Hauts-de-France. Le nombre de créations d'entreprise de proximité augmente aussi, de +1% en 2025 par rapport à l'année précédente, portant à 37 270 le nombre de créations dans la région. Le département de la Somme tire la dynamique départementale avec une hausse de 5% des créations d'entreprises, suivi par le Pas-de-Calais et l'Aisne (+4% chacun). À l'inverse, l'Oise enregistre la seule baisse de la région (-2%), le Nord restant stable (0%).

Des entreprises en majorité sans salarié

Ces entreprises de proximité font partie du paysage économique local et les habitants connaissent généralement le dirigeant. D'ailleurs, les trois-quarts des entreprises de proximité des Hauts-de-France n'ont pas de salarié, une proportion davantage marquée dans le secteur des professions libérales (82%). À l'inverse, les entreprises du secteur de l’artisanat de l'alimentation sont les plus souvent employeuses : seules 42% d'entre elles ne comptent aucun salarié. Globalement, précise l'étude, les entreprises employeuses restent de petite taille : 24% comptent moins de 10 salariés, une part qui atteint 50% dans le secteur de l'alimentation.

Du côté de l'activité, ces entreprises de proximité des Hauts-de-France est en recul depuis 2022, avec une brève reprise au premier trimestre 2025 (+0,2%). Après un repli plus modéré au premier trimestre 2026 (-0,8%), la baisse s'accentue au deuxième trimestre 2026, avec un recul de 1,7% par rapport au même trimestre de l'année précédente.





