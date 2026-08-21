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Dossier

Les notaires de France réunis à Lille pour leur 122ème Congrès

Grand rassemblement annuel de la profession notariale, l’édition 2026 du Congrès posera ses valises à Lille Grand-Palais du 30 septembre au 2 octobre prochains. Près de 5 000 professionnels de toute la France sont attendus pour débattre autour de la thématique «Le notaire et l’impôt».

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>C’est la cinquième fois que le Congrès des Notaires choisit la capitale des Flandres pour y réunir la profession ; la dernière édition remonte à 2017. Durant trois jours, les notaires vont se pencher sur un sujet de société – cette année, la fiscalité –, un travail titanesque qui donnera lieu à des propositions concrètes du droit de la pratique notariale, votées par les notaires participant à l’événement et remises ensuite aux pouvoirs publics. Et qui émanent égale ment d’une collaboration étroite menée deux ans avant la tenue du Congrès pour élaborer un rapport d’analyse, fruit d’un travai.

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