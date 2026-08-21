Les notaires de France réunis à Lille pour leur 122ème Congrès

Notaires
La Chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais et la Banque des Territoires Hauts-de-France renouvellent leur partenariat
09/07/2026 Thomas Porcher
Pas-de-Calais (62)
Grand rassemblement annuel de la profession notariale, l’édition 2026 du Congrès posera ses valises à Lille Grand-Palais du 30 septembre au 2 octobre prochains. Près de 5 000 professionnels de toute la France sont attendus pour débattre autour de la thématique «Le notaire et l’impôt».
L’an dernier, le 121ème Congrès avait eu lieu à Montpellier. ©Tim Fox
Le congrès des notaires 2025. ©Tim Fox
Pour l'édition 2026, direction Lille. ©Tim Fox
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