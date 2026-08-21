Les notaires de France réunis à Lille pour leur 122ème Congrès

Dossier

Grand rassemblement annuel de la profession notariale, l’édition 2026 du Congrès posera ses valises à Lille Grand-Palais du 30 septembre au 2 octobre prochains. Près de 5 000 professionnels de toute la France sont attendus pour débattre autour de la thématique «Le notaire et l’impôt».