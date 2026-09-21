Qu'il s'agisse de questions liées à la famille, au logement, aux successions, aux contrats ou encore à l'entreprise, les notaires de la Chambre interdépartementale Nord-Pas-de-Calais seront présents le mercredi 30 septembre 2026 à l'Hôtel de Ville de Lille (de 9h à 17h), sans rendez-vous et en toute confidentialité. Ils pourront répondre à vos questionnements en tant que particulier ou chef(fe) d'entreprise.

L'impôt, thème central du Congrès

Le Congrès des notaires de France est un rendez-vous incontournable pour la profession. Après Montpellier en 2025, la 122ème édition de cet événement attendu de la profession se déroulera à Lille Grand Palais du 30 septembre au 2 octobre prochain. Il aura pour thème «Le notaire et l'impôt» et sera présidé par Maître Gilles Bonnet, également premier vice-président de l'Association Congrès des notaires de France. Chaque année, près de 30 milliards d'euros sont collectés par les notaires, avant d'être reversés au Trésor Public. En Nord-Pas-de-Calais, c'est Maître Jean-François Ryssen qui est le commissaire local de ce congrès qui attend près de 4 000 participants et 2 000 partenaires.

Depuis mai dernier, la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais est présidée par Maître Mathieu Dalloy, professionnel installé à Marchiennes depuis 2017. La Chambre est composée de 27 notaires et représente les 880 professionnels des deux départements.