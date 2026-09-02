Les repas en circuits courts au menu des collégiens de la Somme

En charge de la restauration scolaire des collèges publics de la Somme, le Département agit pour favoriser une alimentation de proximité et accompagner les établissements dans l’atteinte des objectifs fixés par la loi EGAlim. «Les résultats témoignent de la dynamique engagée depuis plusieurs années, expose Christelle Hiver, la présidente du conseil départemental de la Somme. Avec près de 1,8 million d’euros de produits achetés en circuits courts en 2025, nos collèges démontrent que manger local, durable et de qualité est devenu une réalité dans la Somme. Cela représente près de 40% du montant total des achats de denrées».

Le local multiplié par cinq

En cinq ans, ces achats ont été multipliés par plus de cinq, passant de 325 263 euros en 2020 à près de 1,8 million d’euros en 2025. La progression se poursuit en 2026 : 925 854 euros d’achats en circuits courts ont déjà été réalisés au 1er juin, contre 839 135 euros à la même date en 2025. Le bio local connaît lui aussi une progression spectaculaire : les achats en circuits courts issus de l’agriculture biologique sont passés de 23 224 euros en 2020 à 445 100 euros en 2025. «Derrière ces chiffres, ajoute la présidente de la Somme, il y a surtout des femmes et des hommes engagés : les chefs de cuisine et leurs équipes, mais aussi nos agriculteurs, nos éleveurs, nos maraîchers et nos producteurs. Nous voulons faire de la restauration scolaire un véritable levier pour notre territoire».

La journée des chefs

C'est ainsi que la collectivité met à l'honneur ses chefs de cuisines et les gestionnaires des collèges du département, à travers la cérémonie de remise des «Trophées de l’approvisionnement local des collèges 2025». La rencontre annuelle s'est déroulée le 25 août à Samara, le parc archéologique également géré par le Département. 16 collèges engagés pour une alimentation locale, bio, durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire ont ainsi été récompensés. Pour Christelle Hiver : «Les résultats sont encourageants et nous devons maintenant poursuivre cette dynamique dans tous les collèges». Une dynamique qui veut se transformer «en véritable modèle d’alimentation durable au service des collégiens et du territoire».