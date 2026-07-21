Un projet culturel commun transfrontalier autour de la mémoire de la mine au cinéma voit le jour. Le Bois du Cazier, en Belgique, et le Centre historique minier de Lewarde, dans le Nord, ont lancé le projet CINEMINE – La mine au cinéma. Ce projet, soutenu par le programme européen Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, souhaite favoriser les rencontres entre citoyens français et belges autour d'un héritage culturel commun : celui des mines.

Ainsi, Le Bois du Cazier présente, du 20 juin au 8 novembre, l'exposition «La mine fait son cinéma». On y retrouve des représentations de la mine et des mineurs à travers des affiches, des photographies, des objets, des archives et des extraits de films issus des collections des deux institutions. Le Centre historique minier présentera, quant à lui, l'exposition-dossier «L'entreprise entre en scène», du 25 juillet au 8 novembre 2026. Elle met en avant les films produits par les compagnies minières françaises et belges comme outils de communication et de valorisation de leur activité.

Il y aura également deux temps forts ouverts aux publics des deux pays. Le 22 septembre, au Bois du Cazier, une visite guidée en français et une conférence intitulée «La mine fait son cinéma, quand les entreprises entrent en scène». Et le 1er octobre à Lewarde, avec une visite guidée du site et de l'exposition-dossier pour le public belge, suivie d'une projection commentée de films d'entreprise réalisés dans les bassins miniers français et wallons.