Annoncés le 29 mai, les trois projets retenus par Logistique Seine Normandie vont bénéficier d’un accompagnement opérationnel afin de tester leurs solutions en conditions réelles auprès d’un réseau de près de 250 partenaires industriels, logisticiens et transporteurs.

Parmi les lauréats figure d’abord Waylipro, développé par la start-up rouennaise Human-Mob. Ce véhicule électrique de cyclologistique nouvelle génération ambitionne de répondre aux besoins de transport urbain décarboné grâce à une capacité de chargement pouvant atteindre 6 m³ et 650 kg, tout en offrant une autonomie d’environ 100 kilomètres. Plusieurs expérimentations sont déjà engagées, notamment avec le Marché d’intérêt national de Rouen, l’entreprise Grosdoit et EDF dans le cadre du chantier de l’EPR2 de Penly.

Deuxième projet retenu, Tamic, conçu par Tallano Technologies, vise à réduire les émissions de particules fines générées par le freinage des poids lourds grâce à un système d’aspiration intégré. Une innovation qui anticipe les futures exigences de la norme Euro 7 et qui fera l’objet d’un démonstrateur avec le groupe Paprec en Normandie.

Enfin, la jeune pousse Marso Robotics développe des robots autonomes capables d’automatiser des opérations logistiques répétitives, comme la palettisation ou le déchargement. Proposée sous un modèle Robot-as-a-Service, sa solution permet aux entrepôts d’accéder à la robotisation sans investissement important.

À l’échelle nationale, la logistique accélère sa transformation sous l’effet des exigences environnementales, de la hausse des coûts de transport et des tensions sur l’emploi. Les entreprises investissent davantage dans la robotisation, les solutions décarbonées et l’optimisation des flux afin d’améliorer leur compétitivité tout en réduisant leur impact environnemental.