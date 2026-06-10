LORELEC ouvre ses ateliers à Pulnoy avec la Jeune Chambre Économique

Installée depuis 1946 en Meurthe-et-Moselle, LORELEC intervient dans la maintenance et la remise en état de systèmes électriques industriels. L’entreprise travaille sur des équipements essentiels comme les moteurs, alternateurs, pompes et turbines utilisés dans l’hydroélectricité, l’industrie lourde et le secteur maritime. Intégrée au groupe Chodot Finances, elle déploie son expertise en France comme à l’international grâce à ses ateliers spécialisés et à des équipes mobiles capables d’intervenir directement sur site.

Cette activité technique repose sur des compétences pointues et peu visibles du grand public. Les opérations de réparation et de reconstruction de machines tournantes nécessitent des savoir-faire précis, mobilisés pour garantir la continuité de fonctionnement d’infrastructures industrielles majeures.

Une immersion ouverte au public

Dans le cadre de son programme «Vis Ma Boîte», la Jeune Chambre Économique du Grand Nancy propose une visite des ateliers de LORELEC le 25 juin à 9h30 à Pulnoy. L’objectif est de rendre plus accessibles les réalités du tissu industriel local et de rapprocher les habitants des entreprises du territoire.

Cette initiative s’adresse en particulier aux jeunes adultes et vise à valoriser des métiers techniques souvent méconnus. Les participants pourront observer des interventions concrètes et échanger avec les professionnels sur leurs pratiques quotidiennes. L’événement s’inscrit dans une démarche plus large de mise en valeur du patrimoine économique lorrain et de ses savoir-faire.

Développer les compétences et l’engagement

Portée par la Jeune Chambre Économique Française, la Jeune Chambre Économique du Grand Nancy s’inscrit dans un réseau associatif qui encourage l’engagement des 18-40 ans. Le mouvement repose sur trois axes : la réalisation de projets d’intérêt général, la formation aux compétences professionnelles et la prise de responsabilités dans une gouvernance locale et internationale.

Chaque année, les membres mènent des actions en lien avec les Objectifs de Développement Durable. Des formations internes permettent également de renforcer des compétences comme la prise de parole ou le management. Le réseau est affilié à la Junior Chamber International, présent dans plus de 100 pays.