Nouveau récit, nouvelles créations visuelles, nouvelle bande originale interprétée en live par un chœur lillois à chaque représentation : L'Odyssée Céleste invite le public à une traversée immersive inédite au cœur du patrimoine lillois.

Située au cœur du Vieux-Lille, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille est l’un des monuments les plus emblématiques de la ville. Sa construction témoigne d’un dialogue unique entre héritage néogothique et architecture contemporaine. Entre spiritualité, patrimoine et modernité, Notre-Dame de la Treille est devenue au fil des années un véritable lieu de création et de diffusion culturelle, accueillant concerts, événements artistiques et expériences immersives au sein d’un écrin architectural exceptionnel.