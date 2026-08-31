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Luminescence revient à Lille avec une création inédite : l'Odyssée céleste

Après avoir réuni plus de 90 000 spectateurs lors de sa première édition lilloise en 2024 et près de 2 millions de spectateurs à travers les plus belles cathédrales du monde, Luminescence revient à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille avec une création entièrement inédite.



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© Luminescence

© Luminescence

Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026

Nouveau récit, nouvelles créations visuelles, nouvelle bande originale interprétée en live par un chœur lillois à chaque représentation : L'Odyssée Céleste invite le public à une traversée immersive inédite au cœur du patrimoine lillois.

Située au cœur du Vieux-Lille, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille est l’un des monuments les plus emblématiques de la ville. Sa construction témoigne d’un dialogue unique entre héritage néogothique et architecture contemporaine. Entre spiritualité, patrimoine et modernité, Notre-Dame de la Treille est devenue au fil des années un véritable lieu de création et de diffusion culturelle, accueillant concerts, événements artistiques et expériences immersives au sein d’un écrin architectural exceptionnel. 