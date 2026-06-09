Malterre défend le made in France depuis 100 ans

Lors de la soirée de départ de Laurent et Patricia Malterre, le défilé de mode proposé a été l'occasion de faire la démonstration de tout ce qui est possible d'avoir en Made in France. Les deux dirigeants sont longuement revenus sur l'histoire de la PME familiale centenaire. «Pour survivre, il fallait développer une très forte capacité d’innovation et s’adapter à des demandes orphelines, souvent sur des micros marchés à dimension mondiale», raconte Patricia Malterre.

Chez Malterre, le textile devient ainsi un matériau qui pénètre également les secteurs de la santé et du sport. Laurent Malterre a en effet élaboré, en 2000, un produit pour le CHU d’Amiens, une innovation mondiale qui a été brevetée : une cagoule permettant la réalisation d’électroencéphalogrammes chez le nourrisson. Il y a également les tissus de voltige pour artistes de cirque vendus dans le monde entier et même en Chine ou encore l’invention, en 2010, de pistes nomades en textile conducteur pour la pratique de l’escrime. «Nous sommes fiers d'avoir donner une image dynamique du textile français. Dans notre usine s’exprime la passion d’un métier trop souvent mal considéré. Notre unité de tricotage a collaboré en effet avec les plus grands fabricants et s'est positionnée à un très grand niveau de technicité», affirme Laurent Malterre, qui toute sa vie, a transformé du fil en maille, et notamment pour la lingerie féminine française, pour des marques comme Lejaby, Perele, Barbara.

Un grand chemin parcouru

La société reste spécialisée dans la fabrication d’étoffe à maille et opère sur de nombreux marchés, balnéaire, prêt-à-porter mais aussi dans les secteurs militaire et médical. Elle s’est aussi faite une spécialité des marchés de niche avec la conception de housses de cercueils pour transports en avion. Laurent Malterre se souvient encore du cahier des charges trés pointu. «Mon père est un grand créateur, il a toujours eu cette inventivité, cette créativité qui a permis à l'entreprise d'avoir des marchés de niches qui continuent. On a cet ADN en nous, que ce soit nous la famille, mais aussi les équipes. Donc, en fait, on continue d'aller dans des marchés de niches, dans les demandes un peu spécifiques», affirme Vincent Malterre.

La famille Malterre n'a jamais abandonné, convaincue d’être à présent au seuil d'une nouvelle grande histoire du textile en France. Malterre n’a donc pas fini de tisser son succès et avec lui le souvenir des entreprises bonnetières de la région qui ont marqué toute une époque.