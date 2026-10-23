Les gérants du café Le relais des étangs de Mareuil-Caubert ont annoncé sur les réseaux sociaux que l’établissement cesserait son activité à la fin de l’année et qu’ils cherchaient des repreneurs motivés pour donner une nouvelle vie à ce lieu emblématique, lieu de rencontres des pêcheurs dans cette commune prisée pour ses étangs. Plusieurs possibilités sont envisageables : achat du fonds de commerce ou achat des murs plus du fonds de commerce.



À cette même occasion, ils ont informé d’un destockage à moins 60% sur tous les articles de pêche, dans la limite des stocks disponibles. Les gérants peuvent compter sur l’appui de la mairie qui a relayé leur recherche : «Je lance donc un appel à toutes les personnes qui pourraient être intéressées, qui auraient un projet de reprise ou qui connaîtraient quelqu’un susceptible de l’être. Chaque piste mérite d’être étudiée. Notre volonté est de faciliter les échanges entre les personnes intéressées et les gérants, de contribuer, à notre échelle, au maintien de ce commerce de proximité, qui participe à la convivialité et à l’attractivité de notre village», indique le maire de la commune de 840 habitants, Aurélien Dovergne.

Pour plus d'informations, il est possible de contacter la mairie au 03 22 24 11 46 ou d’envoyer un mail au maire à aurelien.dovergne@ca-baiedesomme.fr