Moselle Attractivité dresse le bilan de l’année 2025

Investissements d’entreprises, développement touristique, accueil de la cérémonie du Guide Michelin, accompagnement des talents… Plusieurs volets ont été abordés à l’occasion de cette réunion, au cours de laquelle les rapports moral et d’activité de 2025 ont été soumis à l’approbation de l’assemblée générale. L’un des temps forts de l’année a été l’accueil en Moselle de la cérémonie du Guide Michelin France. Pendant ce week-end consacré à la gastronomie, environ 1 200 professionnels et personnalités du secteur ont été accueillis dans le département. Près de 100 journalistes ont également participé à des voyages de presse organisés pour découvrir les paysages, les sites touristiques et les savoir-faire mosellans.

Plus de 60 000 membres pour les Ambassadeurs MOSL

L’année 2025 a aussi été marquée par la progression des réseaux destinés à faire connaître le territoire. La communauté des Ambassadeurs MOSL a franchi le seuil des 60 000 membres. Le Club MOSL International compte pour sa part 105 membres. Côté produits locaux, le réseau Qualité MOSL comptait 593 agréés en 2025. Le Chalet de Noël Qualité MOSL a réuni 51 producteurs et artisans, dont 17 nouveaux. Au total, 55 000 articles y ont été vendus, avec un chiffre d’affaires en hausse de 12 % sur un an.

Des projets touristiques accompagnés dans le département

Le tourisme constitue un autre volet important du bilan présenté à Sarreguemines. En 2025, Moselle Attractivité a suivi une centaine de projets de développement ou d’investissement touristique. Neuf d’entre eux ont bénéficié de 387 970 euros d’aides du Département de la Moselle, pour un investissement global de 2,76 millions d’euros. L’agence a également poursuivi son accompagnement des territoires autour de l’itinérance douce, du tourisme à vélo et des différents labels de qualité.

La formation des professionnels a aussi occupé une place importante. Plus de 550 stagiaires ont participé aux formations de la MOSL Académie Tourisme. Les coffrets cadeaux proposés par la destination ont, eux aussi, progressé, avec un chiffre d’affaires en hausse de 73% en un an.

Des actions pour attirer les talents en Moselle

Autre enjeu : faire venir de nouveaux habitants et salariés, mais aussi donner envie à ceux qui connaissent déjà le territoire d’y rester ou d’y revenir. La démarche «VIENS - RESTE - REVIENS» s’est poursuivie en 2025, avec des actions destinées notamment aux étudiants et aux jeunes en recherche d’une première expérience professionnelle. La plateforme consacrée aux stages de 3e a ainsi proposé 1 500 périodes de stage auprès de 250 entreprises et organismes.