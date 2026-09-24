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Interview

Motoblouz on the road again

En l’espace de deux décennies, Motoblouz est devenu l’un des principaux acteurs français de la vente d’équipements et d’accessoires pour les motards. Après avoir consolidé son modèle, l’entreprise pas-de-calaisienne accélère son développement en misant sur l’omnicanalité, l’Europe et l’expérience client. Une stratégie qui doit lui permettre d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2030.

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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>Lorsque Motoblouz voit le jour en 2004 à Carvin, le commerce en ligne n’en est encore qu’à ses débuts. Les fondateurs font pourtant le pari du web pour commercialiser des équipements et accessoires destinés aux passionnés de deux-roues : des casques aux blousons, en passant par les gants, les bottes et les équipements de protections, l’offre séduit rapidement une clientèle en quête de choix, de prix compétitifs et d’un service fiable. Portée par l’essor du e-commerce, l’entreprise enchaîne les années de forte croissance jusqu’en 2016, avant que ne s’ouvre une période plus délicate, marquée .

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