Motoblouz on the road again

Interview

En l’espace de deux décennies, Motoblouz est devenu l’un des principaux acteurs français de la vente d’équipements et d’accessoires pour les motards. Après avoir consolidé son modèle, l’entreprise pas-de-calaisienne accélère son développement en misant sur l’omnicanalité, l’Europe et l’expérience client. Une stratégie qui doit lui permettre d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2030.