Motoblouz on the road again

Entreprises
Anne De Solène, le rebond d'une marque centenaire
24/09/2026 Marie Boullenger
Fontaine-au-Pire (59)
En l’espace de deux décennies, Motoblouz est devenu l’un des principaux acteurs français de la vente d’équipements et d’accessoires pour les motards. Après avoir consolidé son modèle, l’entreprise pas-de-calaisienne accélère son développement en misant sur l’omnicanalité, l’Europe et l’expérience client. Une stratégie qui doit lui permettre d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2030.
Jérôme Dalidet, CEO de Motoblouz. ©Lena Heleta
Les magasins de Seclin et de Carvin représentent 12% de l’activité. ©Lena Heleta
Toute la logistique a été restructurée. ©Lena Heleta
©Lena Heleta
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