NEOMA renforce l'accès de ses startups à Station F

Présente notamment à Rouen, NEOMA Business School devient la première école affiliée à la Landing Zone de Station F. Cette reconnaissance permet à l'établissement d'installer directement les startups issues de son incubateur parisien au sein de cet écosystème entrepreneurial, sans passer par le processus classique de sélection. Les jeunes entreprises bénéficieront ainsi d'un accès à plus de 1 000 startups, 1 200 investisseurs et une trentaine de programmes d'accompagnement, renforçant les perspectives de développement des porteurs de projets formés en Normandie.

Innovation : les écoles renforcent les écosystèmes entrepreneuriaux

À l'échelle nationale, les grandes écoles multiplient les partenariats avec les incubateurs et les pôles d'innovation afin d'accélérer la création de startups. En rapprochant étudiants, investisseurs et entreprises, ces collaborations favorisent l'innovation, la création d'emplois qualifiés et l'émergence de nouvelles entreprises, tout en renforçant l'attractivité économique des territoires.