NEOMA renforce ses partenariats internationaux et accélère sur l’IA

À l’échelle locale, NEOMA, implantée en Normandie, poursuit une stratégie de développement académique et international visant à renforcer son attractivité sur ses campus de Reims, Rouen et Paris. L’école a récemment annoncé la signature de 30 nouveaux partenariats avec des établissements étrangers, représentant 156 nouvelles places accessibles aux étudiants. Parmi ces accords figurent plusieurs universités nord-américaines de premier plan comme Columbia, Cornell, UCLA, Stanford ou encore McGill. Ces collaborations permettent aux étudiants d’accéder à des parcours en double diplôme et à des programmes spécialisés en finance, en management, en droit des affaires ou encore en sciences de la donnée. Par ailleurs, NEOMA développe des passerelles avec des écoles d’ingénieurs et des institutions spécialisées dans la technologie, notamment sur les sujets liés à l’intelligence artificielle et à la transformation industrielle. L’établissement met également en avant un renforcement de son corps professoral et une progression de sa production scientifique, avec un objectif affiché de montée en gamme académique.

Écoles de commerce face à concurrence mondiale

À l’échelle nationale, les écoles de commerce françaises font face à une intensification de la concurrence internationale dans l’enseignement supérieur. Dans un contexte de transformation numérique et d’essor de l’intelligence artificielle, les établissements investissent massivement dans la recherche, les partenariats et l’innovation pédagogique. L’enjeu est également économique, car l’attractivité des formations supérieures conditionne la capacité du pays à former des cadres qualifiés pour les entreprises. Les partenariats avec des universités étrangères de premier plan permettent de renforcer la compétitivité des diplômés sur le marché du travail international et d’attirer des étudiants étrangers à forte valeur ajoutée.