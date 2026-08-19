Normandie : l’industrie et les services accélèrent en juillet

En Normandie, l’activité économique poursuit sa progression en juillet, portée par l’industrie et les services marchands. La dynamique régionale apparaît plus favorable qu’au niveau national dans ces deux secteurs, tandis que le bâtiment évolue à contre-courant. Dans l’industrie, plusieurs filières enregistrent une hausse de leur activité, notamment les équipements électriques et électroniques, la chimie, le bois, les produits en caoutchouc-plastique-verre et la transformation de la viande. Cette progression compense les replis observés dans l’automobile, la métallurgie et les produits laitiers. Les carnets de commandes restent toutefois seulement légèrement supérieurs aux anticipations des dirigeants, tandis que les coûts des matières premières continuent d’augmenter dans la plupart des filières.

Les services soutiennent l’activité régionale

Les services marchands affichent également une progression nette en juillet, accompagnée d’une nouvelle hausse des prix des prestations. Le mouvement est particulièrement marqué dans le secteur des transports, confronté à des coûts et à des conditions de marché qui continuent d’influencer les tarifs. À l’inverse, le bâtiment connaît un recul de sa production, aussi bien dans le gros œuvre que dans le second œuvre, alors que l’activité progresse en moyenne en France métropolitaine. Les prix des devis continuent néanmoins d’augmenter, avec une hausse plus prononcée dans le gros œuvre. Ces évolutions montrent une économie normande contrastée, où la bonne tenue de l’industrie et des services coexiste avec des tensions persistantes sur les coûts et un ralentissement dans la construction.